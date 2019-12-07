Верховный суд США блокирует возвращение смертной казни на федеральном уровне

Американский Верховный суд приостановил восстановление смертной казни на федеральном уровне. Представители правительства просили о возможности применять смертную казнь по всей стране, аргументируя это "невероятной жестокостью" осужденных.

Решение Верховный суд принял за несколько дней до запланированного исполнения смертного приговора, пишет The New York Times.

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Казнь была запланирована на понедельник, 9 декабря, еще три должны состояться в январе. Решение о выполнении пятой казни было остановлено раньше из-за процедурных вопросов.

Ранее администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционного суда Вашингтона о запрете исполнения смертных приговоров федеральных судов.

Спор возник относительно метода казни, а не ее самой. Суд в Вашингтоне признал недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ. Правительство предлагало применять смертельную дозу одного вещества – психотропного препарата пентобарбитал.

В правительстве необходимость восстановления смертной казни на федеральном уровне объясняли особой жестокостью преступников. В частности, мужчину-праворадикала, которого планировали казнить в понедельник, обвиняют в убийстве трех семей в 1999 году, среди жертв была восьмилетняя девочка.

Что известно о смертной казни в США