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      Верховный суд США блокирует возвращение смертной казни на федеральном уровне

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      В США заблокировали восстановление смертной казни на федеральном уровне / pravda.com.ua

      Американский Верховный суд приостановил восстановление смертной казни на федеральном уровне. Представители правительства просили о возможности применять смертную казнь по всей стране, аргументируя это "невероятной жестокостью" осужденных.

      Решение Верховный суд принял за несколько дней до запланированного исполнения смертного приговора, пишет The New York Times.

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      Казнь была запланирована на понедельник, 9 декабря, еще три должны состояться в январе. Решение о выполнении пятой казни было остановлено раньше из-за процедурных вопросов.

      Ранее администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционного суда Вашингтона о запрете исполнения смертных приговоров федеральных судов.

      Спор возник относительно метода казни, а не ее самой. Суд в Вашингтоне признал недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ. Правительство предлагало применять смертельную дозу одного вещества – психотропного препарата пентобарбитал.

      В правительстве необходимость восстановления смертной казни на федеральном уровне объясняли особой жестокостью преступников. В частности, мужчину-праворадикала, которого планировали казнить в понедельник, обвиняют в убийстве трех семей в 1999 году, среди жертв была восьмилетняя девочка.

      Что известно о смертной казни в США

      • Последний раз смертный приговор федерального суда США был выполнен в 2003 году. Зато этот вид наказания продолжали локально применять в примерно 20 из 50 американских штатов. Последний раз смертная казнь применили в четверг, 5 декабря, в штате Теннеси. Мужчина стал 21-м осужденным, который был казнен в США с начала года.
      • В конце июля генпрокурор США Уильям Барр объявил о новых правилах, которые должны были позволить восстановление смертной казни на федеральном уровне. Идею поддержал и президент Дональд Трамп.
      На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости США
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