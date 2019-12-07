12:12
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Верховний суд США блокує повернення смертної кари на федеральному рівні

      53 Читать новость на русском
      У США заблокували відновлення смертної кари на федеральному рівні / pravda.com.ua

      Американський Верховний суд призупинив відновлення смертної кари на федеральному рівні. Представники уряду просили про можливість застосовувати смертну кару по всій країні, аргументовуючи це "неймовірною жорстокістю" засуджених.

      Рішення Верховний суд ухвалив за декілька днів до запланованого виконання смертного вироку, пише The New York Times.

      Читайте також: На базі Перл-Харбор сталася стрілянина: є жертви

      Страта була запланована на понеділок, 9 грудня, ще три мали б відбутися у січні. Рішення про виконання п'ятої страти було зупинене раніше через процедурні питання.

      Раніше адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням скасувати рішення апеляційного суду Вашингтона про заборону виконання смертних вироків федеральних судів.

      Суперечка виникла щодо методу страти, а не її самої. Суд у Вашингтоні визнав неприпустимим відхилення від чинної з 1994 року норми про застосування смертельної суміші з трьох речовин. Уряд пропонував застосовувати смертельну дозу однієї речовини – психотропного препарату пентобарбітал.

      В уряді необхідність відновлення смертної кари на федеральному рівні пояснювали особливою жорстокістю злочинців. Зокрема, чоловіка-праворадикала, якого планували стратити 9 грудня, обвинувачують у вбивстві трьох сімей у 1999 році, серед жертв була восьмирічна дівчинка.

      Що відомо про смертну кару в США

      • Востаннє смертний вирок федерального суду США був виконаний у 2003 році. Натомість цей вид покарання продовжували локально застосовувати у приблизно 20 з 50 американських штатів. Востаннє смертну кару застосували у четвер, 5 грудня, у штаті Теннесі. Чоловік став 21-м засудженим, який був страчений у США від початку року.
      • Наприкінці липня генпрокурор США Вільям Барр оголосив про нові правила, які повинні були дозволити відновлення страти на федеральному рівні. Ідею підтримав і президент Дональд Трамп.
      Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв продовжує зростати
      сьогодні
      14546
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 41
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1054
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1560
      сьогодні , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 585
      сьогодні , 08:00 Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року
      Михайло Гема 1049
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук