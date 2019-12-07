Верховний суд США блокує повернення смертної кари на федеральному рівні
Американський Верховний суд призупинив відновлення смертної кари на федеральному рівні. Представники уряду просили про можливість застосовувати смертну кару по всій країні, аргументовуючи це "неймовірною жорстокістю" засуджених.
Рішення Верховний суд ухвалив за декілька днів до запланованого виконання смертного вироку, пише The New York Times.
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Страта була запланована на понеділок, 9 грудня, ще три мали б відбутися у січні. Рішення про виконання п'ятої страти було зупинене раніше через процедурні питання.
Раніше адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням скасувати рішення апеляційного суду Вашингтона про заборону виконання смертних вироків федеральних судів.
Суперечка виникла щодо методу страти, а не її самої. Суд у Вашингтоні визнав неприпустимим відхилення від чинної з 1994 року норми про застосування смертельної суміші з трьох речовин. Уряд пропонував застосовувати смертельну дозу однієї речовини – психотропного препарату пентобарбітал.
В уряді необхідність відновлення смертної кари на федеральному рівні пояснювали особливою жорстокістю злочинців. Зокрема, чоловіка-праворадикала, якого планували стратити 9 грудня, обвинувачують у вбивстві трьох сімей у 1999 році, серед жертв була восьмирічна дівчинка.
Що відомо про смертну кару в США
- Востаннє смертний вирок федерального суду США був виконаний у 2003 році. Натомість цей вид покарання продовжували локально застосовувати у приблизно 20 з 50 американських штатів. Востаннє смертну кару застосували у четвер, 5 грудня, у штаті Теннесі. Чоловік став 21-м засудженим, який був страчений у США від початку року.
- Наприкінці липня генпрокурор США Вільям Барр оголосив про нові правила, які повинні були дозволити відновлення страти на федеральному рівні. Ідею підтримав і президент Дональд Трамп.