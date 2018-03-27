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Верховный суд запретил отказываться от ID-карт из-за религиозных убеждений

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От ID-паспорта нельзя будет отказаться
От ID-паспорта нельзя будет отказаться

Кассационный административный суд Верховного Суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карт) из религиозных убеждений.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело. Таким образом, решение Верховного Суда в этом деле является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спорах. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы суда сообщают "Украинские новости".

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", – сообщили в суде.

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Таким образом, решение Верховного Суда в этом деле является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Отмечается, что 15 февраля Верховный Суд открыл производство в этом образцовом деле, поскольку получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карт.

Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталия Дегтярь. В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки. Обращение обосновано тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений не хочет, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

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Истица утверждает, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карты, так и в форме книжечки. Поэтому, по ее мнению, изготовление паспорта в форме бесконтактной карты является правом, а не обязанностью гражданина, и Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-карты.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховный суд Украины
Источник: 24 Канал
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