В Украине запретили оформлять паспорта старого образца: теперь только ID-карты

Кабинет министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в виде книги, как это делалось раньше. Отныне в Украине можно оформить только ID-карту.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожении паспорта гражданина Украины" №302 от 25 марта 2015 года.

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Так, из постановления исключен пункт, который позволял оформлять паспорт старого образца до тех пор, пока все подразделения Государственной миграционной службы не будут оснащены материально-техническими ресурсами для оформления ID-карточек.

Отмечается, что на сегодня все подразделения ГМС уже имеют возможности оформлять паспорт в новом виде.

В постановлении правительства говорится, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, который оформлен и выдан до 1 ноября 2016 действителен в течение срока, на который он выдан.