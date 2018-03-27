Верховний суд заборонив відмовлятися від ID-карток через релігійні переконання

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду заборонив громадянам відмовлятися від отримання карток посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань.

Позов було розглянуто Верховним Судом як зразкова справа. Таким чином, рішення Верховного Суду в цій справі є обов'язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових спорах. Про це з посиланням на представника прес-служби суду повідомляють "Українські новини".

"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову", – повідомили у суді.

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Таким чином, рішення Верховного Суду в цій справі є обов'язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових спорах.

Зазначається, що 15 лютого Верховний Суд відкрив провадження у цій зразковій справі, оскільки отримав відповідне подання Житомирського окружного адмінсуду про законність відмови громадян від ID-карток.

Позов до суду 30 листопада 2017 року подала жителька Коростеня Житомирської області Наталія Дігтяр. В позові громадянка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а документ у формі паспортної книжечки. Звернення обґрунтовано тим, що позивачка через свої релігійні вірування та переконання не хоче, щоб паспорт громадянина України їй робили у формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані.

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Позивачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі ID-картки, так і у формі книжечки. Тому, на її думку, виготовлення паспорта у формі безконтактної картки є правом, а не обов'язком громадянина, і Міграційна служба не має права зобов'язувати громадян отримувати виключно ID-картки.