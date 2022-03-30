В Генштабе также подтвердили, что заявления об "отказе" от окружения Киева могут быть попыткой оккупантов ввести украинцев в заблуждение. В эфире 24 канала свое мнение по поводу "отвода" высказал и первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Боевые действия продолжаются

"За последние годы мы можем точно говорить, что верить им нельзя. Говорят одно, а делают совсем другое", – заявил Николай Поворозник.

По словам первого заместителя главы КГГА, ситуация с ложью относительно "отвода" войск от Киева и Чернигова в ночь на 30 марта была "достаточно хорошо прокомментирована" звуками канонады практически со всех сторон города, с линии соприкосновения.

Продолжение боевых действий говорит о том, что там эскалация, напряжение не спадает,

– заявил Николай Поворозник.

В Киеве, по его информации, повреждений нет, ночь прошла относительно спокойно под звуки постоянных сирен и грохот, который доносился от линии соприкосновения между украинскими Вооруженными Силами и россиянами.

Поворозник об "отступлении" россиян от Киевщины и Черниговщины: смотрите видео