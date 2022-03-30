У Генштабі також підтвердили, що заяви про "відмову" від оточення Києва можуть бути спробою окупантів ввести українців в оману. В ефірі 24 каналу свою думку щодо "відведення" висловив і перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зверніть увагу У Пентагоні наразі побачили передислокацію, але не відведення військ Росії з України

Бойові дії продовжуються

"За останні роки ми можемо точно говорити, що вірити їм не можна. Говорять одне, а роблять зовсім інше", – заявив Микола Поворозник.

За словами першого заступника голови КМДА, ситуація з брехнею щодо "відведення" військ від Києва і Чернігова в ніч на 30 березня була "досить добре прокоментована" звуками канонади практично зі всіх сторін міста, з лінії дотику.

Продовження бойових дій говорить про те, що там ескалація, напруга не спадає,

– заявив Микола Поворозник.

Власне в Києві, за його інформацією, пошкоджень нема, ніч пройшла відносно спокійно під звуки постійних сирен і гуркіт, що доносився від лінії дотику між українськими Збройними Силами та росіянами.

Поворозник про "відступ" росіян від Київщини і Чернігівщини: дивіться відео