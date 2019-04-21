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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Верите ли вы, что с новым президентом ситуация в Украине изменится?

      1115 Читати новину українською
      Владимир Зеленский побеждает во втором туре, – экзит-пол
      Владимир Зеленский побеждает во втором туре, – экзит-пол / gettyimages.com

      Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным результатам экзит-пола, с большим отрывом побеждает во втором туре выборов президента Украины. В украинской политике это абсолютно новое лицо. Участвуйте в опросе 24 канала – какое будущее вы ожидаете с новым президентом?

      Результаты экзит-пола во втором туре следующие:

      • Владимир Зеленский – 73,2%
      • Петр Порошенко – 25,3%
      • Испорченный бюллетень – 1,5%

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Как свидетельствует предыдущий опыт, результаты экзит-пола могут отличаться от официальных в пределах 2,5%. Участвуйте в опросе – чего вы ожидаете от нового президента?

       

       

      blog_ava
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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