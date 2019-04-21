Верите ли вы, что с новым президентом ситуация в Украине изменится?
Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным результатам экзит-пола, с большим отрывом побеждает во втором туре выборов президента Украины. В украинской политике это абсолютно новое лицо. Участвуйте в опросе 24 канала – какое будущее вы ожидаете с новым президентом?
Результаты экзит-пола во втором туре следующие:
- Владимир Зеленский – 73,2%
- Петр Порошенко – 25,3%
- Испорченный бюллетень – 1,5%
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Как свидетельствует предыдущий опыт, результаты экзит-пола могут отличаться от официальных в пределах 2,5%. Участвуйте в опросе – чего вы ожидаете от нового президента?
Источник: 24 канал
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