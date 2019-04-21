Верите ли вы, что с новым президентом ситуация в Украине изменится?

Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным результатам экзит-пола, с большим отрывом побеждает во втором туре выборов президента Украины. В украинской политике это абсолютно новое лицо. Участвуйте в опросе 24 канала – какое будущее вы ожидаете с новым президентом?

Результаты экзит-пола во втором туре следующие: Владимир Зеленский – 73,2%

Петр Порошенко – 25,3%

Испорченный бюллетень – 1,5% Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования Как свидетельствует предыдущий опыт, результаты экзит-пола могут отличаться от официальных в пределах 2,5%. Участвуйте в опросе – чего вы ожидаете от нового президента?