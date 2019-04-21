Чи вірите ви, що з новим президентом ситуація в Україні зміниться?
Шоумен Володимир Зеленський, за попередніми результатами екзит-полу, з великим відривом перемагає у другому турі виборів президента України. В українській політиці це абсолютно нове обличчя. Беріть участь в опитування 24 каналу – якого майбутнього ви очікуєте з новим президентом?
Результати екзит-полу станом на 18:00 в другому турі такі:
- Володимир Зеленський – 73,2%
- Петро Порошенко – 25,3%
- Зіпсований бюлетень – 1,5%
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Як свідчить попередній досвід, результати екзит-полу можуть відрізнятися від офіційних в межах 2,5%. Беріть участь в опитуванні – чого ви очікуєте від нового президента?
Джерело: 24 канал
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