Об этом глава города сказал в своем обращении 7 марта. Он отметил, что наших защитников особенно воодушевляет на борьбу устойчивая позиция президента Владимира Зеленского.

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"Зеленский делает максимум"

Андрей Садовый отметил, что президенту Украины уже несколько раз предлагали уехать из Киева. Также он отметил, что по состоянию на сегодняшний день президент Владимир Зеленский делает максимум из того, что может.

Украинцы горды, что занимает твердую проукраинскую позицию и показывает всем пример. Это вдохновляет наших защитников воевать за каждый метр украинской земли. Я верю, что мы будем выдавливать врага с нашей земли,

– сказал мэр Львова.

Полное обращение Андрея Садового 7 марта: смотрите видео