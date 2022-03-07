Про це очільник міста сказав у своєму зверненні 7 березня. Він зазначив, що наших захисників особливо надихає на боротьбу стійка позиція президента Володимира Зеленського.

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"Зеленський робить максимум"

Андрій Садовий наголосив на тому, що президенту України вже кілька разів безрезультатно пропонували виїхати з Києва. Також він зауважив, що станом на сьогодні Володимир Зеленський робить максимум із того, що може.

Українці горді, що він займає тверду проукраїнську позицію та показує всім приклад. Це надихає наших захисників воювати за кожен метр української землі. Я вірю, що ми будемо видавлювати ворога з нашої землі,

– сказав мер Львова.

Повне звернення Андрія Садового 7 березня: дивіться відео

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