Иностранные морские пехотинцы обратились к украинскому народу. Они отметили невероятную храбрость нашего народа и пообещали сделать все, чтобы помочь нам одолеть врага.

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Обращение иностранных морских пехотинцев

Воины, приехавшие помогать ВСУ, поражены тем, как мы защищаем свою землю от оккупантов.

"Я никогда своими глазами не видел более сильных и воинственных людей где угодно в мире. Вы – храбрые и бесстрашные воины. Не сдавайтесь и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выбить этих русских как можно дальше", – сказал один из них.

Одна из военных из Европы подчеркнула, что если не остановить оккупантов сейчас, следующей может стать любая страна. Тем более что отвага ВСУ и украинского народа вдохновляет на упорную борьбу.

Украинцы – самые крутые люди, которых я когда-либо встречал. Они вдохновляют меня и моих собратьев сражаться за них. Мы вернем Украине землю, которую русские свиньи считают своей,

– пообещал один из воинов.

Иностранные воины убеждены – сейчас с Украиной весь мир, и их присутствие здесь это демонстрирует.

Если русские свиньи будут и дальше лезть сюда – мы продолжим их убивать. Украинский народ, мы поддерживаем тебя,

– обратились они к украинцам.

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