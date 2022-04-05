Іноземні морські піхотинці звернулися до українського народу. Вони відзначили неймовірну хоробрість нашого народу та пообіцяли зробити все, щоб допомогти нам здолати ворога.

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Звернення іноземних морських піхотинців

Воїни, які приїхали допомагати ЗСУ, вражені тим, як ми захищаємо свою землю від окупантів.

"Я ніколи на власні очі не бачив більш сильних і войовничих людей будь-де у світі. Ви – хоробрі та безстрашні воїни. Не здавайтеся й ми зробимо все від нас залежне, аби вибити цих росіян якомога далі", – сказав один з них.

Одна з військових з Європи наголосила – якщо не зупинити окупантів зараз, наступною може стати будь-яка країна. Тим паче, що відвага ЗСУ та українського народу надихає на завзяту боротьбу.

Українці – найкрутіші люди, яких коли-небудь зустрічав. Вони надихають мене та моїх побратимів битися за них. Ми повернемо Україні землю, яку російські свині вважають своєю,

– пообіцяв один з воїнів.

Іноземні воїни переконані – зараз з Україною весь світ, і їхня присутність тут яскраво це демонструє.

Якщо російські свині й далі лізтимуть сюди – ми продовжимо їх убивати. Український народе, ми підтримуємо тебе,

– звернулися вони до українців.

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