Вернется ли Россия в G7: предположение Пономарева

После успешного обмена, который состоялся между Украиной и Россией 7 сентября, все активно заговорили о возможном снятии санкций со страны-агрессора и возврате ее в G7. О том, возможно ли возвращение РФ в формат "Большой восьмерки", а также какие шаги может сделать Украина, чтобы вернуть Крым - читайте далее.

О возвращении Крыма

Эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев журналистам 24 канала объяснил, что Украина вряд ли дойдет до успеха, пока в Кремле председательствует Путин, какими бы ни были санкции. Но учитывая то, что сделал Путин и как поставил себя внутри страны – означает для него потерю власти.

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Кроме того, по мнению Ильи, Украина может ускорить падение путинского режима. В частности с помощью тех шагов, о которых говорил президент Зеленский. Напомним, что он говорил о создании русскоязычного канала, который будет работать на территории РФ, рассказывая о всех ужасах российского режима.



Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев

О возможности возвращения РФ в G7

Пономарев заключил, что часть санкций могут снять с России, но только после того, как она вернет Украине Крым, Донбасс, выведет свои войска и вернет всех пленных.

Тогда, конечно, часть санкций с России снимут, но не все. Ведь в отношении РФ применяются четыре группы санкций: за оккупацию Крыма. за войну на Донбассе, за отравление Скрипалей и за вмешательство в американские выборы,

– подчеркнул.

Также он отметил, что даже, если Россия вернется за стол G8, то это ничего серьезного не означает.

Почему Россию исключили из G7?

Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконную аннексии Крыма и войны на Донбассе государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.