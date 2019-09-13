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      Чи повернеться Росія до G7: припущення Пономарьова

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      Чи повернеться Росія до G7
      Чи повернеться Росія до G7 / Getty images

      Після успішного обміну, який відбувся між Україною та Росією 7 вересня, всі активно заговорили про можливе зняття санкцій з країни-агресора та повернення її до G7. Про те, чи можливе повернення РФ до формату "Великої вісімки", а також які кроки може зробити Україна, щоб повернути Крим – читайте далі.

      Про повернення Криму

      Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов журналістам 24 каналу пояснив, Україна навряд чи дійде до успіху, поки у Кремлі головує Путін, якими б не були санкції. Але враховуючи те, що зробив Путін і як поставив себе всередині країни – означає для нього втрату влади.

      Читайте також: Від обміну РФ отримала більше, ніж Україна, – Ілля Пономарьов

      Крім того, на думку Іллі, Україна може пришвидшити падіння путінського режиму. Зокрема за допомогою тих кроків, про які говорив президент Зеленський. Нагадаємо, що він говорив про створення російськомовного каналу, який працюватиме на території РФ, розповідаючи про всі жахи російського режиму.


      Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов

      Про можливість повернення РФ до G7

      Пономарьов підсумував, що частина санкцій дійсно можуть зняти з Росії, але лише після того, як вона поверне Україні Крим, Донбас, виведе свої війська та поверне всіх полонених.

      Тоді, звісно, частину санкцій з Росії знімуть, але не всі. Адже щодо РФ застосовуються чотири групи санкцій: за окупацію Криму. за війну на Донбасі, за отруєння Скрипалів і за втручання в американські вибори,
      – підкреслив.

      Також він зауважив, що навіть, якщо Росія повернеться за стіл G8, то це нічого серйозного не означає. 

      Чому Росію виключили з G7?Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

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      Теги: Новини України Новини політики G7 Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Санкції
      Джерело: 24 канал
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