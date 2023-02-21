Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Департамента развития и партнерства фонда "Вернись живым" Олег Карпенко. По его словам, на онлайн-платформе Prometheus каждый защитник сможет индивидуально научиться применять дроны в боевых условиях.
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Инструкторы фонда работают на фронте и онлайн
Карпенко отметил, что инструкторы фонда "Вернись живым" сейчас находятся на фронте и учат украинских бойцов снайпингу, минной безопасности, применять дроны, стрелять с закрытых позиций и оказывать медицинскую помощь.
Обычно это происходит в формате, когда наши инструкторы подъезжают к подразделениям и на базе этих подразделений проводят учения с разным категориям людей. В частности, так продолжается по этим направлениям,
– объяснил он.
В декабре 2022 года фонд "Вернись живым" запустил онлайн-курс для операторов дронов DJI Мavic 3 и Autel EVO. Курс можно пройти на платформе Prometheus, его объем – 10 часов. Доступ к курсу предоставляется на 8 месяцев. Чтобы успешно пройти курс и получить сертификат, необходимо просмотреть и прочитать все лекции и набрать не менее 80% баллов за тестовые задания.
Олег Карпенко подчеркнул, что курс может пройти каждый военный, желающий индивидуально улучшить свои навыки управления коптерами.
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Важные проекты фонда "Вернись живым"
- Благотворительный фонд "Вернись живым" с 2014 года активно помогает и поддерживает украинскую армию. В настоящее время фонд имеет несколько открытых важных проектов.
- Одним из них является проект "ОКО за ОКО", в рамках которого планируется собрать средства на 25 разведывательных комплексов "ШАРК". "ОКО за ОКО" является совместной инициативой фонда "Вернись живым" и сети ОККО, в рамках которой планируют собрать 325 миллионов гривен. Так, с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/DIESEL на покупку "ШАРКОВ".
- Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что один разведывательный комплекс "ШАРК" включает: 1 наземную станцию, расположенную на полноприводном автобусе Torsus; 2 самолета, а также 1 запасной; полный комплект всех компонентов, необходимых для ремонта и эксплуатации. В целом благотворительный фонд "Вернись живым" в рамках этого проекта планирует закупить: 75 самолетов; 25 автобусов; 25 катапульт; 25 наземных комплексов.