Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Департаменту розвитку й партнерства фонду "Повернись живим" Олег Карпенко. За його словами, на онлайн-платформі Prometheus кожен захисник зможе індивідуально навчитися застосовувати дрони у бойових умовах.

Читайте також У "Повернись живим" розкрили таємницю, як долучитися до контрнаступу на Харківщині

Інструктори фонду працюють на фронті та онлайн

Карпенко зауважив, що інструктори фонду "Повернись живим" зараз перебувають на фронті та вчать українських бійців снайпінгу, мінній безпеці, застосовувати дрони, стріляти із закритих позицій та надавати медичну допомогу.

Зазвичай це відбувається у форматі, коли наші інструктори під’їжджають до підрозділів і на базі цих підрозділів проводять навчання з різними категоріями людей. Зокрема, так триває на цих напрямках,

– пояснив він.

У грудні 2022 року фонд "Повернись живим" запустив онлайн-курс для операторів дронів DJI Мavic 3 та Autel EVO. Курс можна пройти на платформі Prometheus, його обсяг – 10 годин. Доступ до курсу надають на 8 місяців. Щоб успішно пройти курс та отримати сертифікат, потрібно переглянути та прочитати всі лекції й набрати не менше 80% балів за тестові завдання.

Олег Карпенко підкреслив, що курс може пройти кожен військовий, який хоче індивідуально покращити свої навички керування коптерами.

Як фонд "Повернись живим" навчає ЗСУ: дивіться відео

Важливі проєкти фонду "Повернись живим"