Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Департаменту розвитку й партнерства фонду "Повернись живим" Олег Карпенко. За його словами, на онлайн-платформі Prometheus кожен захисник зможе індивідуально навчитися застосовувати дрони у бойових умовах.
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Інструктори фонду працюють на фронті та онлайн
Карпенко зауважив, що інструктори фонду "Повернись живим" зараз перебувають на фронті та вчать українських бійців снайпінгу, мінній безпеці, застосовувати дрони, стріляти із закритих позицій та надавати медичну допомогу.
Зазвичай це відбувається у форматі, коли наші інструктори під’їжджають до підрозділів і на базі цих підрозділів проводять навчання з різними категоріями людей. Зокрема, так триває на цих напрямках,
– пояснив він.
У грудні 2022 року фонд "Повернись живим" запустив онлайн-курс для операторів дронів DJI Мavic 3 та Autel EVO. Курс можна пройти на платформі Prometheus, його обсяг – 10 годин. Доступ до курсу надають на 8 місяців. Щоб успішно пройти курс та отримати сертифікат, потрібно переглянути та прочитати всі лекції й набрати не менше 80% балів за тестові завдання.
Олег Карпенко підкреслив, що курс може пройти кожен військовий, який хоче індивідуально покращити свої навички керування коптерами.
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Важливі проєкти фонду "Повернись живим"
- Благодійний фонд "Повернись живим" з 2014 року активно допомагає та підтримує українську армію. Наразі фонд має кілька відкритих важливих проєктів.
- Одним з них є проєкт "ОКО за ОКО", у межах якого планують зібрати кошти на 25 розвідувальних комплексів "ШАРК". "ОКО за ОКО" є спільною ініціативою фонду "Повернись живим" та мережі ОККО, у межах якої планують зібрати 325 мільйонів гривень. Так, з листопада, мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL на придбання "ШАРКів".
- Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що один розвідувальний комплекс "ШАРК" включає: 1 наземну станцію, розташовану на повнопривідному автобусі Torsus; 2 літаки, а також 1 запасний; повний комплект усіх компонентів, необхідних для ремонту та експлуатації. Загалом благодійний фонд "Повернись живим" у межах цього проєкту планує закупити: 75 літаків; 25 автобусів; 25 катапульт; 25 наземних комплексів.