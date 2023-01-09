Детальніше про них 24 Каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Так, одним з них є проєкт "ОКО за ОКО", у межах якого планують зібрати кошти на 25 розвідувальних комплексів "ШАРК".
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25 розвідувальних комплексів
Чмут розповів, що один розвідувальний комплекс "ШАРК" включає:
- 1 наземну станцію, розташовану на повнопривідному автобусі Torsus;
- 2 літаки, а також 1 запасний;
- повний комплект усіх компонентів, необхідних для ремонту та експлуатації.
Загалом благодійний фонд "Повернись живим" у межах цього проєкту планує закупити:
- 75 літаків;
- 25 автобусів;
- 25 катапульт;
- 25 наземних комплексів.
"ШАРК" – це літак бригадного рівня з глибиною розвідки до 60 кілометрів та захищеним каналом зв'язку – одним з найкращих на світовому ринку від українського виробника", – повідомив керівник благодійного фонду.
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Чмут розповів, що Фонд передаватиме розвідувальні комплекси "ШАРК" українським військовим десь у кінці лютого – на початку березня, з огляду на їхнє виробництво. Загалом до кінця червня усі 25 "ШАРКів" мають бути виготовлені та передані Збройним Силам.
Проєкт для посилення Тероборони
У межах іншого проєкту благодійного фонду "Повернись живим" планують зібрати кошти на придбання розвідувально-ударних комплексів для Тероборони. Наразі зібрали вже понад 110 мільйонів гривень.
Завдяки цьому проєкту у кожній з 31-ї бригади територіальної оборони планують створити окрему мінометну батарею у форматі розвідувально-ударного комплексу.
За словами Чмута, кожен із розвідувально-ударних комплексів містить:
- 6 мінометів 120-міліметрового калібру;
- 3 пікапи;
- 3 квадрокоптери;
- засоби зв'язку;
- прилади нічного бачення;
- біноклі;
- планшет;
- пакет навчання від інструкторів.
"Кожна бригада ТрО отримає нові вогневі потужності", – зазначив керівник благодійного фонду "Повернись живим".
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Наразі Тероборона має лише 60 та 82-міліметрові міномети. Тож завдяки проєкту вони отримають удвічі потужніші міномети, а це збільшення глибини ураження до 7,1 кілометра, а також більша потужність.