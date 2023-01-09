Детальніше про них 24 Каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Так, одним з них є проєкт "ОКО за ОКО", у межах якого планують зібрати кошти на 25 розвідувальних комплексів "ШАРК".

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25 розвідувальних комплексів

Чмут розповів, що один розвідувальний комплекс "ШАРК" включає:

1 наземну станцію, розташовану на повнопривідному автобусі Torsus;

2 літаки, а також 1 запасний;

повний комплект усіх компонентів, необхідних для ремонту та експлуатації.

Загалом благодійний фонд "Повернись живим" у межах цього проєкту планує закупити:

75 літаків;

25 автобусів;

25 катапульт;

25 наземних комплексів.

"ШАРК" – це літак бригадного рівня з глибиною розвідки до 60 кілометрів та захищеним каналом зв'язку – одним з найкращих на світовому ринку від українського виробника", – повідомив керівник благодійного фонду.

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Нагадаємо, що "ОКО за ОКО" є спільною ініціативою фонду "Повернись живим" та мережі ОККО, у межах якого планують зібрати 325 мільйонів гривень. Так, з листопада, мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL на придбання "ШАРКів". Наразі вже зібрали кошти на 11 розвідувальних комплексів.

Чмут розповів, що Фонд передаватиме розвідувальні комплекси "ШАРК" українським військовим десь у кінці лютого – на початку березня, з огляду на їхнє виробництво. Загалом до кінця червня усі 25 "ШАРКів" мають бути виготовлені та передані Збройним Силам.

Проєкт для посилення Тероборони

У межах іншого проєкту благодійного фонду "Повернись живим" планують зібрати кошти на придбання розвідувально-ударних комплексів для Тероборони. Наразі зібрали вже понад 110 мільйонів гривень.

Завдяки цьому проєкту у кожній з 31-ї бригади територіальної оборони планують створити окрему мінометну батарею у форматі розвідувально-ударного комплексу.

За словами Чмута, кожен із розвідувально-ударних комплексів містить:

6 мінометів 120-міліметрового калібру;

3 пікапи;

3 квадрокоптери;

засоби зв'язку;

прилади нічного бачення;

біноклі;

планшет;

пакет навчання від інструкторів.

"Кожна бригада ТрО отримає нові вогневі потужності", – зазначив керівник благодійного фонду "Повернись живим".

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Наразі Тероборона має лише 60 та 82-міліметрові міномети. Тож завдяки проєкту вони отримають удвічі потужніші міномети, а це збільшення глибини ураження до 7,1 кілометра, а також більша потужність.