Подробнее о них 24 Каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Так, одним из них является проект "ОКО за ОКО", в рамках которого планируют собрать средства на 25 разведывательных комплексов "ШАРК".

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25 разведывательных комплексов

Чмут рассказал, что один разведывательный комплекс "ШАРК" включает:

1 наземную станцию, расположенную на полноприводном автобусе Torsus;

2 самолета, а также 1 запасной;

полный комплект всех компонентов, необходимых для ремонта и эксплуатации.

В целом благотворительный фонд "Вернись живым" в рамках этого проекта планирует закупить:

75 самолетов;

25 автобусов;

25 катапульт;

25 наземных комплексов.

"ШАРК" – это самолет бригадного уровня с глубиной разведки до 60 километров и защищенным каналом связи – одним из лучших на мировом рынке от украинского производителя", – сообщил руководитель благотворительного фонда.

Чмут рассказал о проектах от "Вернись живым": смотрите видео

Напомним, что "ОКО за ОКО" является совместной инициативой фонда "Вернись живым" и сети ОККО, в рамках которого планируют собрать 325 миллионов гривен. Так, с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS 95/DIESEL на покупку "ШАРКов". Уже собрали средства на 11 разведывательных комплексов.

Чмут рассказал, что Фонд будет передавать разведывательные комплексы "ШАРК" украинским военным где-то в конце февраля – начале марта, учитывая их производство. Всего до конца июня все 25 "ШАРК" должны быть изготовлены и переданы Вооруженным Силам.

Проект усиления Теробороны

В рамках другого проекта благотворительного фонда "Вернись живым" планируют собрать средства на приобретение разведывательно-ударных комплексов для Теробороны. В настоящее время собрали уже более 110 миллионов гривен.

Благодаря этому проекту в каждой из 31 бригады территориальной обороны планируют создать отдельную минометную батарею в формате разведывательно-ударного комплекса.

По словам Чмута, каждый из разведывательно-ударных комплексов включает:

6 минометов 120-миллиметрового калибра;

3 пикапа;

3 квадрокоптера;

средства связи;

приборы ночного видения;

бинокли;

планшет;

пакет обучения от инструкторов.

"Каждая бригада ТрО получит новые огневые мощности", – отметил руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".

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В настоящее время Тероборона имеет только 60 и 82-миллиметровые минометы. Так что благодаря проекту они получат вдвое более мощные минометы, а это увеличение глубины поражения до 7,1 километра, а также большая мощность.