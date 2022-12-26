Об этом 24 каналу рассказал директор военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, даже некоторые военные из ВСУ говорили, что фонд дублирует деятельность Министерства обороны Украины.

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Да, мы это делаем. Потому что мы не столь бюрократизированная организация, как Минобороны и другие госучреждения. Мы можем скорее отреагировать и закупить все. Это история не о конкуренции, а об подставке плеча помощи,

– отметил Рымарук.

Постоянно ищем слабое место на фронте

Как отметил Рымарук, фонд "Вернись живым" еще с 2014 года на 99,9% сотрудничает с Вооруженными Силами Украины и другими подразделениями Сил обороны. Представители организации постоянно общаются с военными, чтобы четко понимать, что нужно армии.

С 2014 года у фонда "Вернись живым" не было ни одного публичного или непубличного конфликта. Все упорно трудятся, чтобы помочь военным.

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Основная задача – находиться в постоянном поиске слабого места. Если мы видим потенциально слабое место на том или ином участке фронта, то мы переключаем все финансовые потоки, чтобы быстро реализовать проблему,

– подчеркнул Рымарук.

К примеру, после побега оккупантов с правобережья Херсонщины украинские военные оказались на более высоких позициях, с которых можно отслеживать действия россиян на левом берегу. Фонд за 2 недели реализовал для одного из подразделений системы видеонаблюдения вдоль Днепра.

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