Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что вернул деньги за жилье. Эти средства ему государство компенсировало за аренду.

Квартира Стефанчука и компенсация за нее: что известно

По информации СМИ, Стефанчук проживал в квартире, зарегистрированной на мать его жены. Однако парламентарий получил компенсацию из государственных средств за аренду этого жилья. Об этом пишет "Радио Свобода".

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Абсолютно! Я вернул. У меня есть расходный номер, по которому расходная ведомость. Я вернул, и я этот вопрос для себя закрыл,

– ответил на вопрос по этому поводу Стефанчук.

Вице-спикер добавил, что понял, что в некоторых вопросах, даже когда ты следуешь законодательству, это вызывает отрицательный отзыв в обществе.

"Для меня это было важно. Это о той репутации, о которой вы говорите. Я этот вопрос закрыл, деньги вернул и поставил на том точку. Гештальт закрыто", – отметил Стефанчук.

Нардеп рассказал, что проживает в этой квартире с 2012 года.

После того, как я понял, что оно создает некий негативный имидж, я вернул эти деньги за 2 месяца и отказался от дальнейшей компенсации. Потому что мой дедушка мне говорил: даже если ты имеешь право, но это пахнет плохо, откажись, ибо тебе на пользу не пойдет,

– пояснил руководитель Рады.

В то же время он подчеркнул, что не нарушил законодательство. А такая компенсация нардепам предусматривается.

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Что этому предшествовало

18 ноября общественное движение "Честно" обнародовало данные, согласно которым, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере почти 3,29 миллиона гривен.

В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире площадью 101,8 квадратных метров, принадлежащий Татьяне Ситарук (является матерью его жены).

Позже Стефанчук пообещал вернуть компенсацию за аренду жилья.