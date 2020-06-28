Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук переконує, що повернув гроші за житло. Ці кошти йому держава компенсувала для оренди.

Квартира Стефанчука та компенсація за неї: що відомо

За інформацією ЗМІ, Стефанчук проживав у квартирі, що є зареєстрованою на матір його дружини. Однак, парламентар отримав компенсацію із державних коштів за оренду цього житла. Про це пише "Радіо Свобода".

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Абсолютно! Я повернув. У мене є видатковий номер, за яким видаткова відомість. Я повернув, і я це питання для себе закрив,

– відповів на питання щодо цього Стефанчук.

Віцеспікер додав, зрозумів, що в деяких питаннях, навіть коли ти дотримуєшся законодавства, це викликає негативний відгук у суспільстві.

"Для мене це було важливо. Це про ту репутацію, про яку ви говорите. Я це питання закрив, гроші повернув і поставив на тому крапку. Гештальт закрито", – наголосив Стефанчук.

Нардеп розповів, що проживає у цій квартирі з 2012 року.

Після того, як я зрозумів, що воно створює якийсь негативний імідж, я повернув ці гроші за 2 місяці та відмовився від подальшої компенсації. Тому що мій дідусь мені говорив: навіть якщо ти маєш право, але це пахне погано, відмовся, бо тобі на користь не піде,

– пояснив керівник Ради.

Водночас він підкреслив, що не порушив законодавство. А така компенсація нардепам є передбаченою.

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Що цьому передувало

18 листопада громадський рух "Чесно" оприлюднив дані, згідно з якими, від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло в розмірі майже 3,29 мільйона гривень.

У списку фігурував також перший віцеспікер Руслан Стефанчук: за даними декларації за 2018 рік, він проживав у квартирі площею 101,8 квадратних метрам, що належить Тетяні Ситарук (є матір'ю його дружини).

Пізніше Стефанчук пообіцяв повернути компенсацію за оренду житла.