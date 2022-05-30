В телефоне женщины полицейские обнаружили также пропагандистские высказывания и прославлявшие "русский мир" сообщения. Об этом стало известно 29 мая.

Читайте о главном Уничтоженный командный пункт россиян и готовность Польши быть гарантом: основное за 96 день войны

Женщина не скрывала свою позицию

О подозрительной женщине в патрульную полицию заявили местные жители.

Неравнодушные граждане сообщили на линию 102 о женщине, которая неоднократно отрицательно выражалась в сторону украинских защитников и прославляла "русский мир",

– говорится в сообщении.

Патрульные прибыли на место вызова, чтобы проверить информацию. В телефоне у гражданки правоохранители обнаружили фото разрушенной инфраструктуры города, а также ее высказывания о том, что якобы украинцы сами обстреливают свои города. Сама она не отрицала своей позиции.

Правоохранители проверили документы женщины и обнаружили, что недавно она вернулась из-за границы, где посещала несколько стран, в том числе и Россию. Для того чтобы детально проверить женщину, ее отвезли в участок. Следственные действия продолжаются.

Последние новости от полиции, связанные с Россией

В центре Франковска прохожий избил музыканта за русский язык . Сначала местный сделал замечание девушке, певшей на языке агрессора. В ответ она говорила, что живет в свободной стране и может свободно использовать любой язык. В их спор вмешались еще два парня-музыканта. После ссоры мужчина ударил одного из ребят и тот от удара упал на мостовую. Впоследствии в полиции сообщили, что заявление потерпевший писать отказался.

В Киеве правоохранители задержали 33-летнего мужчину, оправдывавшего вторжение России в Украину. По данным следствия, киевлянин вел стриминг-трансляцию в социальных сетях. Их просматривали около 10 тысяч человек. Блогер полностью поддерживал действия России и войну, начатую в Украине. На своих страницах мужчина размещал пропагандистский контент с призывами о поддержке России. Против злоумышленника возбуждено уголовное производство. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Обратите внимание – Путин мертв, но Кремль заменил его двойником, – СМИ: видео