На обнародованных кадрах видно, как прохожий сначала агрессивно общался с девушкой, нецензурно требуя не петь на русском языке.
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В ответ девушка говорила, что живет в свободной стране и может свободно использовать любой язык. В их спор вмешиваются еще два парня-музыканта, после словесной перепалки мужчина ударил одного из парней и тот от удара упал на брусчатку.
Как инцидент прокомментировали правоохранители
В комментарии ZAXID.NET полицейские Ивано-Франковской области говорили, что инцидент произошел на выходных, о происшествии правоохранителям сообщили медики, к которым обратился потерпевший. Оказалось, что пострадавший музыкант – 37-летний житель Ивано-Франковска.
Сообщение от медиков поступило в обед в воскресенье, 22 мая. Мужчина при общении с правоохранителями сказал, что претензий к нападающим нет, заявление писать отказался. Материалы находятся на рассмотрении в участковом,
– отметили в пресс-службе полиции.
Драка в центре Ивано-Франковска: смотрите видео
На инцидент отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что уже поручил муниципальной инспекции быть более внимательными и "контролировать такие вещи в центре города". Также Марцинкив поручил узнать, есть ли заявление в полицию и сказал, что нужно найти нападающему адвоката.
Языковой вопрос в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские звезды, спортсмены, активисты и рядовые граждане перешли на украинский язык. Они аргументируют это тем, что не хотят общаться на языке, на котором отдают приказы убивать украинцев.
Кто из звезд перешел на украинский
- Бывший наставник Динамо Сергей Ребров заявил, что после нападения России на Украину языковой вопрос в нашей стране стал актуальным. Ребров рассказал, что ему противно разговаривать на языке оккупанта и призвал других переходить говорить по-украински.
- Украинская блоггер и молодая жена певца Виктора Павлика родилась в Днепре. Свой блог в инстаграмме она вела на русском языке и повседневно на ней общалась дома, в то же время как муж Виктор – на украинском. Однажды Екатерина начала писать на украинском языке , за что его очень похвалили поклонники.
- Украинский телеведущий родился и вырос в Мариуполе, но карьеру построил в Киеве. Что там, что там он говорил по-русски. Также его ютуб- и инстаграм-блоги тоже были русскоязычными. С началом полномасштабной агрессии мужчина заявил, что будет стараться полностью перейти на украинский.
- Инстаграм-блогерша 2021 года в Украине Татьяна Парфильева родилась в Житомирской области, но большую часть своей жизни говорила и вела блог по-русски. Сейчас она поняла, что нет наиболее удачного момента, чем перейти на украинский.