На обнародованных кадрах видно, как прохожий сначала агрессивно общался с девушкой, нецензурно требуя не петь на русском языке.

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В ответ девушка говорила, что живет в свободной стране и может свободно использовать любой язык. В их спор вмешиваются еще два парня-музыканта, после словесной перепалки мужчина ударил одного из парней и тот от удара упал на брусчатку.

Как инцидент прокомментировали правоохранители

В комментарии ZAXID.NET полицейские Ивано-Франковской области говорили, что инцидент произошел на выходных, о происшествии правоохранителям сообщили медики, к которым обратился потерпевший. Оказалось, что пострадавший музыкант – 37-летний житель Ивано-Франковска.

Сообщение от медиков поступило в обед в воскресенье, 22 мая. Мужчина при общении с правоохранителями сказал, что претензий к нападающим нет, заявление писать отказался. Материалы находятся на рассмотрении в участковом,

– отметили в пресс-службе полиции.

Драка в центре Ивано-Франковска: смотрите видео

На инцидент отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что уже поручил муниципальной инспекции быть более внимательными и "контролировать такие вещи в центре города". Также Марцинкив поручил узнать, есть ли заявление в полицию и сказал, что нужно найти нападающему адвоката.

Обратите внимание! Отметим, что еще в середине марта сам Руслан Марцинкив призвал жителей Франковска не реагировать агрессивно на русский язык и не разводить вражды внутри страны.

Языковой вопрос в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские звезды, спортсмены, активисты и рядовые граждане перешли на украинский язык. Они аргументируют это тем, что не хотят общаться на языке, на котором отдают приказы убивать украинцев.

Кто из звезд перешел на украинский

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров заявил, что после нападения России на Украину языковой вопрос в нашей стране стал актуальным. Ребров рассказал, что ему противно разговаривать на языке оккупанта и призвал других переходить говорить по-украински.

Украинская блоггер и молодая жена певца Виктора Павлика родилась в Днепре. Свой блог в инстаграмме она вела на русском языке и повседневно на ней общалась дома, в то же время как муж Виктор – на украинском. Однажды Екатерина начала писать на украинском языке , за что его очень похвалили поклонники.

Украинский телеведущий родился и вырос в Мариуполе, но карьеру построил в Киеве. Что там, что там он говорил по-русски. Также его ютуб- и инстаграм-блоги тоже были русскоязычными. С началом полномасштабной агрессии мужчина заявил, что будет стараться полностью перейти на украинский.

Инстаграм-блогерша 2021 года в Украине Татьяна Парфильева родилась в Житомирской области, но большую часть своей жизни говорила и вела блог по-русски. Сейчас она поняла, что нет наиболее удачного момента, чем перейти на украинский.