На оприлюднених кадрах видно, як спершу перехожий агресивно спілкувався із дівчиною, нецензурно вимагаючи не співати російською мовою.

Важливо Російські окупанти зав'язли в українській обороні, – інтерв'ю з військовим експертом

У відповідь дівчина казала, що "живе у вільній країні" та може вільно використовувати будь-яку мову. В їхню суперечку втручаються ще двоє хлопців-музикантів, після словесної перепалки чоловік вдарив одного з хлопців і той від удару впав на бруківку.

Як інцидент прокоментували правоохоронці

У коментарі ZAXID.NET поліцейські Івано-Франківської області казали, що інцидент стався на вихідних, про подію правоохоронцям повідомили медики, до яких звернувся потерпілий. Виявилося, що постраждалий музикант є 37-річним мешканцем Івано-Франківська.

Повідомлення від медиків надійшло в обід у неділю, 22 травня. Чоловік при спілкуванні з правоохоронцями сказав, що претензій до нападників не має, заяву писати відмовився. Матеріали перебувають на розгляді у дільничного,

– зазначили у пресслужбі поліції.

Бійка у центрі Івано-Франківська: дивіться відео

На інцидент відреагував і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що вже доручив муніципальній інспекції бути уважнішими та "контролювати такі речі в центрі міста". Також Марцінків доручив дізнатись, чи є заява у поліцію і сказав, що потрібно знайти нападнику адвоката.

Зверніть увагу! Зазначимо, що ще в середині березня сам Руслан Марцінків закликав мешканців Франківська не реагувати агресивно на російську мову і не розводити ворожнечі всередині країни.

Мовне питання в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало українських зірок, спортсменів, активістів та пересічних громадян перейшли на українську мову. Вони аргументують це тим, що не хочуть спілкуватися мовою, якою віддають накази вбивати українців.

Хто із зірок перейшов на українську

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров заявив, що після нападу Росії на Україну, мовне питання у нашій країні стало на часі. Ребров розповів, що йому бридко розмовляти мовою окупанта та закликав інших переходити говорити українською.

Українська блогерка та молода дружина співака Віктора Павліка народилась у Дніпрі. Свій блог в інстаграмі вона вела російською мовою і повсякденно нею спілкувалась вдома, водночас як чоловік Віктор – українською. Одного дня Катерина почала писати українською мовою, за що її дуже похвалили шанувальники.

Український телеведучий народився та виріс у Маріуполі, проте кар'єру побудував в Києві. Що там, що там він говорив російською мовою. Також його ютуб- та інстаграм-блоги теж були російськомовними. З початком повномасштабної агресії чоловік заявив, що старатиметься повністю перейти на українську.

Інстаграм-блогерка 2021 року в Україні Тетяна Парфільєва народилась у Житомирській області, але більшу частину свого життя розмовляла та вела блог російською. Зараз вона зрозуміла, що немає найбільш вдалого моменту, аніж перейти на українську.