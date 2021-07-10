На Востоке с атовцами работает психолог. Именно так бывшие военные адаптируются к жизни без оружия.

К теме Кого украинцы считают виновным в войне на Донбассе: данные опроса

Участник АТО Михаил Билянский рассказал, что военные решили поднять доверие к ветеранам и сделать для молодежи что-то полезное. Чтобы они помнили об этом поступке и всегда относились с уважением ко всему ветеранскому движению.

По статистике Минздрава, более 70% атовцев после демобилизации стремятся вернуться на Восток. И 80% считают, что только те, кто был на войне, смогут их понять. Поэтому, считает Михаил Билянский, на его призыв в соцсетях быстро откликнулись около 30 желающих приобщиться к делу. Один из – них Андрей Балицкий.

Ветераны АТО обустраивают скейт-парк: смотрите видео

"В 2016 – 2017 годах мой батальон, имени генерала Кульчицкого, перевели сюда. С Камышеваха перенаправили в Попасную. Поэтому 2016 - 2017 год я здесь непосредственно находился, как защитник, как участник боевых действий", – рассказал атовец.

Кто помогает защитникам обустроить площадку

Оборудование для скейт-площадки приобрели за деньги иностранных и украинских благотворителей. На нем можно сделать много разных трюков.

"Эти все наши элементы конструкции будут складываться в архитектурную композицию, где молодые скейтеры города Попасная, и не только скейтеры, но и те, которые катаются на самокатах, смогут начинать свой путь в этом так называемому уличному виду спорта", – сказал волонтер Иван Пономарев.



Завершить обустройство планируют в ближайшие дни / Скриншот с видео 24 канала

В волонтерском лагере с ветеранами работает психолог. Валерий Чеботарь о войне знает не понаслышке, в начале боевых действий держал оборону Песков в Донецкой области. Вернуться без оружия туда, где до сих пор идет война, для него интересный опыт.

"С одной стороны, достаточно привычно оказалось, успокаивающее восприятие, а с другой стороны, как отец, я нахожусь в тяжелом состоянии, потому что я понимаю, что здесь есть маленькие дети, семьи, и они просто живут с этим. Эта опасность подстерегает, это сложно, на самом деле", – рассказал Валерий Чеботарь.



Оборудование приобрели за деньги благотворителей / Скриншот с видео 24 канала

С передовой время от времени доносятся звуки выстрелов. Местных детей этим не испугали, о строительстве скейт-парка узнали из соцсетей и тоже решили помочь. Те из детей, кто помогал больше всего, получат от ветеранов скейты. Завершить обустройство площадке они планируют в ближайшие несколько дней.