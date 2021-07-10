На Сході з атовцями працює психолог. Саме так колишні військові адаптуються до життя без зброї.

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Учасник АТО Михайло Білянський розповів, що військові вирішили підняти довіру до ветеранів і зробити для молоді щось корисне. Щоб вони пам'ятали про цей вчинок і завжди ставилися з повагою до всього ветеранського руху.

За статистикою МОЗ, понад 70% атовців після демобілізації прагнуть повернутися на Схід. І 80% вважають, що лише ті, хто був на війні, зможуть їх зрозуміти. Тому, вважає Михайло Білянський, на його заклик у соцмережах швидко відгукнулися приблизно 30 охочих долучитися до справи. Один з – них Андрій Балицький.

Ветерани АТО облаштовують скейт-парк: дивіться відео

"В 2016 – 2017 роках мій батальйон, імені генерала Кульчицького, перевели сюди. З Комишевахи перенаправили в Попасну. Тож 20 16– 2017 рік я тут безпосередньо перебував, як захисник, як учасник бойових дій", – розповів атовець.

Хто допомагає захисникам облаштувати майданчик

Обладнання для скейт-майданчика придбали за гроші закордонних та українських благодійників. На ньому можна зробити чимало різних трюків.

"Ці всі наші елементи конструкції будуть складатися в архітектурну композицію, де молоді скейтери міста Попасна, і не тільки скейтери, а й ті, які катаються на самокатах, зможуть починати свій шлях в цьому так званому вуличному виді спорту", – сказав волонтер Іван Пономарьов.



Завершити облаштування планують у найближчі дні / Скриншот з відео 24 каналу

У волонтерському таборі з ветеранами працює психолог. Валерій Чоботар про війну знає не з чуток, на початку бойових дій тримав оборону Пісок на Донеччині. Повернутися без зброї туди, де досі триває війна, для нього цікавий досвід.

"З одного боку, досить звично виявилося, заспокійливе сприйняття, а з іншого боку, як батько, я перебуваю у важкому стані, тому що я розумію, що тут є маленькі діти, сім'ї, і вони просто живуть із цим. Ця небезпека чатує, це складно, насправді", – розповів Валерій Чоботар.



Обладнання придбали за гроші благодійників / Скриншот з відео 24 каналу

З передової час від часу доносяться звуки пострілів. Місцевих дітей цим не налякали, про будівництво скейт-парку дізналися із соцмереж і теж вирішили допомогти. Ті з дітей, хто допомагав найбільше, отримають від ветеранів скейти. Завершити облаштування майданчику вони планують у найближчі декілька днів.