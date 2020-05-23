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Как вернуть оккупированный Крым: ответы украинцев

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Як повернути Крим
Як повернути Крим / 24 канал

Сегодня темы аннексии Крыма нет в международном процессе, зато Донбасс обсуждают в двух форматах. А Владимир Зеленский заявил, что Россия отказывается обсуждать этот вопрос. Так есть ли еще в Украины шансы вернуть полуостров - читайте дальше.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що захід не забув про Крим, але увага до нього менша, оскільки є загроза коронавірусу, і цьому приділяється весь час. Про це йдеться у програмі "Крим.Реалії". 

До слова Питання Криму: Зеленський заговорив про зміни до Конституції

Водночас міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що для повернення Криму треба окремі переговори, адже ні в Мінську, ні в Нормандії ставити питання про деокупацію півострова не виходить. 

Треба працювати над тим, щоб сформувалась окремий майданчик, нехай це буде не Мінськ, а Кишеньов чи Брюссель, і без допомоги наших західних партнерів нам не обійтись,
– зазначив Резніков. 

Володимир Зеленський запевняє, що обговорює питання Криму з усіма іноземними партнерами, зокрема Євросоюзом, США і Канадою, але Росія це питання обговорювати не хоче.

Журналісти "Крим.Реалії" запитали на вулицях Києва, Одеси та Львова українців, як потрібно повертати Крим.

Відповіді дивіться у відео:

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 19:00. Не пропустіть!

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский Новости Крыма Аннексия Крыма
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