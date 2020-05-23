Як повернути окупований Крим: відповіді українців

Сьогодні теми анексії Криму немає на міжнародному процесі, натомість Донбас обговорюють в двох форматах. А Володимир Зеленський заявив, що Росія відмовляється обговорювати це питання. То чи є ще в України шанси повернути півострів – читайте далі.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що захід не забув про Крим, але увага до нього менша, оскільки є загроза коронавірусу, і цьому приділяється весь час. Про це йдеться у програмі "Крим.Реалії".

До слова Питання Криму: Зеленський заговорив про зміни до Конституції

Водночас міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що для повернення Криму треба окремі переговори, адже ні в Мінську, ні в Нормандії ставити питання про деокупацію півострова не виходить.

Треба працювати над тим, щоб сформувалась окремий майданчик, нехай це буде не Мінськ, а Кишеньов чи Брюссель, і без допомоги наших західних партнерів нам не обійтись,

– зазначив Резніков.

Володимир Зеленський запевняє, що обговорює питання Криму з усіма іноземними партнерами, зокрема Євросоюзом, США і Канадою, але Росія це питання обговорювати не хоче.

Журналісти "Крим.Реалії" запитали на вулицях Києва, Одеси та Львова українців, як потрібно повертати Крим.

Відповіді дивіться у відео:

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