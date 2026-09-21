Как вернуть беженцев в Украину: эксперт назвал условия, которые должны сработать

Украинские власти должны создавать реальные экономические условия и условия безопасности для возвращения граждан из-за рубежа, а не полагаться исключительно на их патриотизм. Одних лишь призывов недостаточно, чтобы составить конкуренцию льготам и возможностям, которые украинцы уже получили в других странах.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач. Он прокомментировал недавнее высказывание Владимира Зеленского о том, что решение людей вернуться домой в значительной степени будет зависеть от родителей и заложенных ценностей.

Что заставит украинцев вернуться

В современном мире люди выбирают перспективы, поэтому государство должно предложить действенные стимулы. По мнению доктора экономических наук, решение будет зависеть от количества рабочих мест, экономической, безопасности и институциональной ситуации.

И где-то на 99-м месте идет воспитание,

– считает Длигач.

Он добавил, что хочет видеть системную стратегическую работу, а не надежду на то, что кого-то воспитали, а если люди не приехали, то виноваты их родственники.

Конкуренция за людей

Беженцы за рубежом остаются патриотами, активно жертвуют средства на ВСУ и переходят на украинский язык. Однако в странах пребывания они уже получили льготные условия для ведения бизнеса, а также доступ к новым ресурсам и рынкам.

Возвращение должно быть не желанием или стремлением, а лучшим решением для человека,

– подчеркнул Длигач.

Он пояснил, что Украина должна предложить гражданам то, чего они не могут получить ни в одной другой стране мира, и это касается не только самого факта пребывания на Родине. Для достижения этой цели, по его мнению, необходимо провести налоговую и судебную реформы, тотальную приватизацию, а также обновить систему государственного управления и правоохранительные органы.

Как вернуть украинцев из-за рубежа: смотрите видео