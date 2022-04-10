Татьяну взяли в плен кадыровцы. Ее насиловали, а после этого зарезали. О смерти женщины стало известно 15 марта.
Тем временем Оккупанты украли еду у животных в харьковском экопарке
Женщину похоронили во дворе дома, в котором обнаружили ее тело.
Животное ждет возвращения хозяйки
Но Рени не понимает, что ее хозяйка уже не вернется. Они были неразлучны 9 лет.
Волонтеры пытались забрать собаку в приют, но она каждый раз убегала и возвращалась на порог дома. От еды Рени тоже отказывается – приняла лишь воду.
Рени ждет хозяйку на пороге дома / Фото с канала Антона Геращенко
Волонтеры не теряют надежды найти для четырехлапой новую семью. Со слезами на глазах они говорят, что Рени очень добра.
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