Тетяну взяли у полон кадировці. Її гвалтували, а після цього зарізали. Про смерть жінки стало відомо 15 березня.
Тим часом Окупанти вкрали їжу у тварин в харківському екопарку
Жінку поховали у дворі будинку, в якому виявили її тіло.
Тварина чекає на повернення хазяйки
Але Рені не розуміє, що її господарка вже не повернеться. Вони були нерозлучні 9 років.
Волонтери намагалися забирати собаку до притулку, але вона щоразу тікала і поверталася на поріг будинку. Від їжі Рені теж відмовляється – прийняла лише воду.
Рені чекає хазяйку на порозі будинку / Фото з каналу Антона Геращенко
Волонтери не втрачають надії знайти для чотирилапої нову сім'ю. Зі сльозами на очах вони кажуть, що Рені дуже добра.
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