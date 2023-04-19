Об этом в эфире 24 Канала сказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он назвал это все спектаклем.

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"Я понимаю, когда Зеленский посещает войска, он преследует многие цели. В том числе это и проверка, чтобы командиры знали, что президент за всем следит. Подъем боевого духа и народа, и военных, и так далее. Может даже речь идет о принятии каких-либо решений на месте. В истории с Путиным все похоже на какой-то спектакль", – сказал спикер.

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В этом уверен Гозман. Он отметил интересную деталь, которая может свидетельствовать о несуразной постановке.

Он сказал "будет Пасха". Затем слово "будет" исчезло. Либо это было сделано заранее, либо это фарс какой-то, либо у него крыша поехала – он забыл, что была Пасха и он стоял со свечой в руках. Кстати, говорили, что удивительное явление можно было наблюдать: чёрт со свечой. Он как-то суетится. Хотелось бы, чтобы эта суета свидетельствовала о конце,

– отметил спикер.

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