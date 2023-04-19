Про це в ефірі 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Леонід Гозман. Він назвав це все виставою.

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"Я розумію, коли Зеленський відвідує війська, він переслідує багато цілей. Втому числі це й перевірка, аби командири знали, що президент за всім слідкує. Піднесення бойового духу і народу, і військових, і так далі. Може навіть йдеться про прийняття якихось рішень на місці. В історії з Путіним все схоже на якусь виставу", – сказав спікер.

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В цьому впевнений Гозман. Він наголосив на цікавій деталі, що може свідчити про недолугу постановку.

Він сказав "буде Паска". Потім слово "буде" зникло. Або це було зроблено заздалегідь, або це фарс якийсь, або в нього дах поїхав – він забув, що була Паска і він стояв зі свічкою в руках. До речі, казали, що дивовижне явище можна було спостерігати: чорт зі свічкою. Він якось метушиться. Хотілося б, щоб ця метушня свідчила про кінець,

– відзначив спікер.

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