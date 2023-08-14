Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина не увидит в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готова столкнуться.
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Есть ли угроза нового "большого наступления России"
Представитель Главного управления разведки вспомнил, что большое наступление России прочили этой зимой, но оно провалилось. Пока же также предполагают такую возможность.
Я скажу так: мы не увидим в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готовы столкнуться. Совокупность многих факторов и реальная ситуация указывает на то, что Россия получает по зубам и пытается использовать все, что она имеет, чтобы замедлить наше наступление, разрушить наше внутреннее единство, доверие между Украиной и нашими партнерами,
– заявил Вадим Скибицкий.
Генерал-майор объяснил, что сейчас:
- россияне хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии;
- задача Украины – этого не допустить, чтобы Россия ежедневно испытывала наш праведный гнев за все совершенные ими военные преступления, и уже ощущает.
"Так, нашим Силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед мудро и смело", – заверил Скибицкий.
Может ли Россия снова попытаться пойти на Киев
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил в интервью, что никто никогда не исключал повторное наступление на Киев. По его словам, это зависит от решений высшего политического руководства России. То есть вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами.
- Еще в июле 2023 года заместитель министра обороны Александр Павлюк рассказывал, что повторное наступление россиян на Север – маловероятно, и в "больной голове" врага могут быть разные безумные сценарии.
- Замминистра отметил, что там у нас мощная оборона. Даже если у Путина хватит безумия совершить это наступление, то ВСУ уничтожат оккупантов.