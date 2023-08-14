Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Україна не побачить в осяжному майбутньому чогось такого, з чим не готова зіткнутись.

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Представник Головного управління розвідки пригадав, що великий наступ Росії пророкували цієї зими, але він провалився. Наразі ж також припускають таку можливість.

Я скажу так: ми не побачимо в осяжному майбутньому чогось такого, з чим не готові зіткнутись. Сукупність багатьох чинників та реальна ситуація вказує на те, що Росія отримує по зубах і намагається використовувати все, що вона має, щоб сповільнити наш наступ, зруйнувати нашу внутрішню єдність, довіру між Україною та нашими партнерами,

– заявив Вадим Скібіцький.

Генерал-майор пояснив, що наразі:

росіяни хочуть виграти час, щоб накопичити зброю та відновити боєздатність своєї окупаційної армії;

завдання України – цього не допустити, щоб Росія щодня відчувала наш праведний гнів за всі вчинені ними воєнні злочини й вона вже відчуває.

"Так, нашим Силам безпеки та оборони нелегко, та в нас немає іншого виходу, крім як продовжувати боротьбу, і ми рухаємось вперед мудро і сміливо", – запевнив Скібіцький.

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