Дипломат Александр Левченко отметил, что встреча в рамках нормандского формата была бы самой уместной. Все из-за более понятной повестки дня.
Заметьте "Состоится в ближайшее время": в Германии анонсировали нормандскую встречу глав МИД
Левченко напомнил, что нормандский формат посвящен вопросу Донбасса. Между тем Путин заявляет, что не хотел бы говорить об оккупированном Крыме.
А учитывая, что повестка дня "Нормандии" посвящена Донбассу – ок, значит, по Донбассу. Здесь также масса нерешенных вопросов, которые требуют политического вмешательства,
– заявил дипломат.
По словам Левченко, встреча Зеленского и Путина вероятнее всего состоится при условии проведения самого саммита. Все потому, что без этой двусторонней встречи саммит не будет завершен.
Заявление Кулебы
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль избегает встречи Зеленского и Путина. В то же время в стране-агрессоре не перестают об этом говорить.
- По словам министра, это является доказательством растерянности страны-агрессора.
- Кулеба подчеркнул, что "я каждый день получаю какие-то новости из России, где официальные лица комментируют перспективы проведения этой встречи – и так комментируют, и эдак комментируют".
- По словам главы МИД, сейчас официальный Киев ждет ответа от Москвы, готовы ли они на встречу или нет.