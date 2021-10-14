Дипломат Олександр Левченко зауважив, що зустріч у межах нормандського формату було б найдоречнішою. Усе через зрозуміліший порядок денний.
Зауважте "Відбудеться найближчим часом": у Німеччині анонсували нормандську зустріч глав МЗС
Левченко нагадав, що нормандський формат присвяченний питанню Донбасу. Тим часом Путін заявляє, що не хотів би говорити про окупований Крим.
А враховуючи, що порядок денний "нормандії" присвячений Донбасу – ок, значить, щодо Донбасу. Тут також маса невирішених питань, які вимагають політичного втручання,
– заявив дипломат.
За словами Левченка, зустріч Зеленського та Путіна найімовірніше відбудеться за умови проведення самого саміту. Усе тому, що без цієї двосторонньої зустрічі саміт не буде завершено.
Заява Кулеби
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль уникає зустрічі Зеленського та Путіна. Водночас у країні-агресорці не перестають про це говорити.
- За словами міністра, це є доказом розгубленості країни-агресорки.
- Кулеба наголосив, що "я щодня отримую якісь новини з Росії, де офіційні особи коментують перспективи проведення цієї зустрічі – і так коментують, і сяк коментують".
- За словами глави МЗС, наразі офіційний Київ чекає відповіді від Москви, чи готові вони на зустріч чи ні.