Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу. Він наголосив, що це свідчить про розгубленість Кремля.

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Щодня отримуємо коментарі щодо можливої зустрічі, – Кулеба

Я щодня отримую якісь новини з Росії, де офіційні особи коментують перспективи проведення цієї зустрічі – і так коментують, і сяк коментують. З одного боку, вони цієї зустрічі усіляко уникають, а з іншого – не можуть припинити про неї говорити,

– пояснив Кулеба.

Глава МЗС розповів, що нараз офіційний Київ чекає відповіді від Москви, чи готові вони на зустріч чи ні.

Перемовини Путіна та Зеленського можуть відбутись у рамках нормандського саміту

За словами Кулеби, перемовини Путіна та Зеленського могли б відбутись рамках нормандського саміту. Україна просить про зустріч "нормандської четвірки" вже найближчим часом. Також українська сторона згідна і на організацію окремих переговорів глави Кремля та українського президента.

Це вже питання переговорів. Але головне те, що зараз Росія виглядає розгубленою і не може дати нам чітку відповідь: так ви зустрічаєтесь з нами чи не зустрічаєтеся?

– додав Кулеба.

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Пєсков згадував про можливу зустріч Путіна та Зеленського

Зазначимо, що лише напередодні речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков підіймав питання зустрічі російського та українського президентів. Він повідомив, що порядок денний таких перемовин точно відрізнятиметься від порядку денного нормандського саміту.

Зверніть увагу! Раніше Кремль знаходив численні відмовки від проведення зустрічі Зеленського та Путіна. Також у Москві ставили умови, за яких такі перемовини теоретично можуть відбутись, наприклад – не піднімати тем Криму та війни на Донбасі.