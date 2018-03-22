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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Вероятно, завтра эта история закончится для Савченко арестом, – эксперт

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Милан Лелич
Милан Лелич / 24 Канал

Есть достаточная доказательная база, чтобы выбрать внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде ареста.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил политический обозреватель и журналист Милан Лелич.

"Есть и аргументация, и политическая воля к аресту Савченко. Я прогнозирую, что будет мера пресечения в виде ареста на 60 дней. И по тем статьям, в отличие от Vipов, которые попадают за решетку, а затем выходят под залог, ее не отпустят (под залог – 24). Здесь законодательство такого не предусматривает, потому что Савченко инкриминируют слишком тяжкие и не экономические преступления. Доказательной базы для ее ареста должно хватить", – сказал он.

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По мнению эксперта, Савченко сама подтвердила факты, которые изложил генпрокурор Луценко в своем докладе.

"На данном этапе суд не устанавливает саму виновность лица. Тем более, что и сама Надежда подтвердила факты. На комитете был показательный момент, когда кто-то из его членов – профессиональный юрист – поставил Надежде вопрос: "подтверждаете ли вы факты и обстаятельства, которые выложил Луценко, то есть встречи, разговоры, рисование планов, перевозку оружия?". И он подчеркнул, что речь идет именно о подтверждении фактов, а не мотивации Савченко. И с нескольких попыток юрист из нее почти выдавил слово "да", – рассказал Лелич.

Он с высокой вероятностью оценивает арест Савченко в ближайшие дни.

По совокупности всего, я думаю, что вся эта история завтра, послезавтра или в ближайшие дни закончится арестом Надежды Савченко,
– добавил эксперт.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко арест
Источник: 24 Канал
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