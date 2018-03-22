Вірогідно, завтра ця історія закінчиться для Савченко арештом, – експерт

Є достатня доказова база, аби обрати позафракційній депутатці Надії Савченко запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявив політичний оглядач та журналіст Мілан Леліч.

"Є і аргументація, і політична воля до арешту Савченко. Я прогнозую, що буде запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів. І за тими статтями, на відміну від VIPів, які потрапляють за ґрати, а потім виходять під заставу, її не відпустять (під заставу – 24). Тут законодавство такого не передбачає, тому що Савченко інкримінують занадто тяжкі і не економічні злочини. Доказової бази для її арешту має вистачити", – сказав він.

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На думку експерта, Савченко сама підтвердила факти, які виклав генпрокурор Луценко у своїй доповіді.

"На данному етапі суд не встановлює саму винуватість особи. Тим паче, що і сама Надія підтвердила факти. На комітеті був показовий момент, коли хтось з його членів – фаховий юрист – поставив Надії питання: "Чи ви підтверджуєте факти і обставни, які виклав Луценко, тобто зустрічі, розмови, малювання планів, перевезення зброї?". І він підкреслив, що йдеться саме про підтвердження фактів, а не мотивації Савченко. І з кількох спроб юрист з неї майже витиснув слово "так", – розповів Леліч.

Він з високою вірогідністю оцінює арешт Савченко найближчими днями.

За сукупністю усього, я думаю, що вся ця історія завтра, післязавтра чи найближчими днями закінчиться арештом для Надії Савченко,

– додав експерт.