В Генштабе оценили возможность наступления и провокаций с территории беларуси

На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка в течение недели оставалась контролируемой. Признаков того, что из беларуси готовится наступление, нет, но есть угроза провокаций.

Во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ и бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что вероятность наступления из беларуси низкая. Об этом сообщает 24 канал.

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Враг может готовить провокации в приграничных регионах

По словам Громова, вероятность проведения наступления противника с территории беларуси или вторжения белорусских вой в Украину остается низкой.

Однако, не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций вооруженных сил республики беларусь совместно со спецназначенцами и боевиками ПВК рф вооруженных провокаций в приграничных с Украиной районах в Гомельских и Брестских областях для инспирирования антиукраинских настроений у белорусского общества,

– рассказал Громов.

Тем временем на границе с беларусью в Волынской области военные возвели серьезные заграждения. За участками границы можно наблюдать онлайн – местные власти помогли с камерами слежения, применили и тепловизионные камеры. Граница защищена и в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Угроза обстрелов остается еще как минимум несколько месяцев

Алексей Громов сказал, что на территории Украины остается угроза ракетных и авиационных обстрелов со стороны беларуси. Эта угроза будет продолжаться еще не менее 3 месяцев.

Отметим, что утром 28 июля с территории беларуси по Украине было выпущено около 25 ракет. Моменты попали на фото.

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