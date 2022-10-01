В рамках совместных учений "Северный ураган" принимали участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

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Как происходили учения

Отыгрывая определенный сценарий, каждое подразделение Сил обороны училось отражать возможные атаки, взаимодействовать и координироваться на случай угрозы.

Такие практические действия являются системными для сил обороны и позволяют поддерживать надлежащий уровень подготовки,

– говорится в сообщении.

Как проходили учения по отражению атак из Беларуси:

Возможно ли новое вторжение из Беларуси

Эксперты считают, что в настоящее время участие Беларуси в войне в Украине остается маловероятным. Тем не менее, Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для содержания и потенциального обучения новомобилизованных российских сил.

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