У межах спільних навчань "Північний буревій" брали участь підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

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Як відбувалися навчання

Відіграючи певний сценарій, кожен з підрозділів Сил оборони навчався відбивати можливі атаки, взаємодіяти та координувати на випадок загрози.

Такі практичні дії є системними для Сил оборони та дозволяють підтримувати належний рівень підготовки,

– мовиться в повідомленні.

Як проходили навчання відбивання атак з Білорусі:

Чи можливе нове вторгнення з Білорусі

Експерти вважають, що нині участь Білорусі у війні в Україні залишається малоймовірною. Проте Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил.

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