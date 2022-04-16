Вероятность привлечения к боевым действиям войск из Приднестровья остается низкой, – Генштаб

Россия сосредотачивает свои ударные силы на востоке Украины. У врага не хватает ресурсов для растяжения линии фронта и удержания позиций.

Впрочем, желающих воевать против Украины не оказалось, а своих сил у России там очень мало.

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Оценка Генштаба

Генштаб сообщает, что привлечение войск России в Приднестровье к войне с Украиной маловероятно. Соответственно, новых участков соприкосновения с российскими оккупантами на этом направлении пока не предвидится.

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