Вероятность привлечения к боевым действиям войск из Приднестровья остается низкой, – Генштаб
16 апреля 2022 , 20:19Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Россия сосредотачивает свои ударные силы на востоке Украины. У врага не хватает ресурсов для растяжения линии фронта и удержания позиций.
Впрочем, желающих воевать против Украины не оказалось, а своих сил у России там очень мало.
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Оценка Генштаба
Генштаб сообщает, что привлечение войск России в Приднестровье к войне с Украиной маловероятно. Соответственно, новых участков соприкосновения с российскими оккупантами на этом направлении пока не предвидится.
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