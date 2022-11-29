Об этом заявил заместитель главы Минобороны Марчин Очиепа во время лекции во вторник в Научно-техническом университете AGH в Кракове.
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Российская война влияет не только на Украину
Он заявил, что сегодня шансы быть вовлеченными в войну в Польше настолько высоки, что их нельзя рассматривать лишь гипотетически.
Если хоть на 30 процентов вероятно, то политически я уже готовлюсь к этому,
– добавил он, подчеркнув, что это его личный показатель.
Более того, по словам заместителя главы Минобороны, сегодня очень высока как вероятность конфликта с НАТО, так и вероятность конфликта между Китаем и США. Поэтому высокий риск эскалации заставляет срочно искать консенсус по безопасности, обороне и внешней политике.
"Здесь трудно преувеличить, потому что то, что мы наблюдаем сегодня, – это не один из послевоенных конфликтов, а прямой, полномасштабный конфликт с участием крупнейшей страны мира", – сказал замминистра, имея в виду войну России против Украины. И эта война, по его мнению, будет иметь решающее значение, в частности, для планов Китая "не только по Тайваню". Также онм повлияет и на Европейский Союз.
Три важные задачи Польши
По словам Марчина Очиепы, перед польской внешней и оборонной политикой стоят три важные задачи. А именно сделать эту политику более глобальной, балтийской и публичной.
Что касается глобальной политики, то, по мнению Очиепы, Польше необходимо укреплять сотрудничество со странами-единомышленниками. Это означает, что необходимо сотрудничать не только с Европой в рамках НАТО, но и с Индо-Тихоокеанским регионом, включая Южную Корею.
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Также во время выступления заместитель главы Минобороны заявил, что не только в Африке или Азии, но и в некоторых европейских городах Россия ассоциируется с культурой, бизнесом и энергетикой. Поэтому перспектива российско-украинской войны воспринимается иначе, чем в Польше. По мнению Очиепы, лишь "зрелые, хорошо образованные в безопасности граждане способны противостоять инструментам агрессии, которые иногда заменяют, а иногда и предшествуют вооруженному конфликту". Речь идет о:
- дезинформации,
- кибератаках,
- шпионаже,
- промышленном саботаже.
Чтобы защита общества была возможной, необходимо сотрудничество всех секторов государства, государственного управления, третьего сектора, ученых и СМИ.
Межсекторальное сотрудничество является опорой противостояния государства и общества вышеупомянутым угрозам,
– считает он.
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