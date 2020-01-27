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      Вероятность назначения Козака очень большая, – Цимбалюк об отставке Суркова

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      Новым помощником президента России Владимира Путина, вероятно, станет Дмитрий Козак. Об отставке Владислава Суркова, который занимал эту должность в течение шести лет, накануне сообщил ряд источников. Однако указа о его увольнении до сих пор нет.

      Собственный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк в прямом эфире 24 канала отметил, что кардинальных изменений для Украины не будет.

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      По словам Цимбалюка, Козак хорошо разбирается в "украинской теме".

      "В правительстве Медведева он (Козак – 24 канал) руководил оккупированными территориями. Это касается не только Донецкой и Луганской областей, но и Крыма. Участвовал в газовых переговорах, был привлечен к вопросу обмена пленными. То есть, он – человек не новый" – сказал Цимбалюк.

      Также добавил, что вероятность назначения Козака очень велика. Если он лично будет руководить этим направлением, очевидно, градус напряжения между странами попытаются уменьшить.

      Однако это не означает, что цели России будут другими. Мне кажется, они будут декларировать возможность уступок, чтобы добиться снятия европейских санкций. Они не собираются уходить из оккупированного Донбасса, это нужно осознавать,
      – сказал Роман Цимбалюк.

      Что известно о Дмитрии Козаке?Российский политик украинского происхождения. Дмитрий Козак родом из небольшого поселка Бандурово, что на Кировоградщине – тогда Украинской ССР. Ранее политик уже занимался украинским вопросом. В частности, в 2019 году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

      У Козака уже есть опыт урегулирования конфликтов, созданных не без помощи России. В 2001 году Молдова питалась решить проблему Приднестровья, тогда Россия была посредником, а Козак ответственным за это. Тогда все шло тем же путем, что и сейчас в Украине – через финансовую и военную поддержку боевиков непризнанного Приднестровья, которые раскалывали страну изнутри.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Новости России Владимир Путин
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