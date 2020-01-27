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      Імовірність призначення Козака дуже велика, – Цимбалюк про відставку Суркова

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      Новим помічником президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, стане Дмитро Козак. Про відставку Владислава Суркова, який займав цю посаду впродовж шести років, напередодні повідомила низка джерел. Однак указу про його звільнення досі немає.

      Власний кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу зазначив, що кардинальних змін для України не буде.

      Читайте також: Відставка Суркова: хто займається українським питанням у Росії

      За словами Цимбалюка, Козак добре знається в "українській темі".

      "В уряді Медвєдєва він (Козак, – 24 канал) керував окупованими територіями. Це стосується не тільки Донецької та Луганської областей, а й Криму. Брав участь у газових перемовинах, був залучений до питання обміну полоненими. Тобто, він – людина не нова", – сказав Цимбалюк.

      Також додав, що імовірність призначення Козака дуже велика. Якщо він особисто керуватиме цим напрямом, очевидно, градус напруги між країнами спробують зменшити.

      Однак це не означає, що цілі Росії будуть іншими. Мені здається, вони декларуватимуть можливість поступок, щоб домогтися зняття європейських санкцій. Вони не збираються йти з окупованого Донбасу, це потрібно усвідомлювати,
      – сказав Роман Цимбалюк.

      Що відомо про Дмитра Козака?Російський політик українського походження. Дмитро Козак родом з невеличкого селища Бандурове, що на Кіровоградщині – тоді Українська РСР. Раніше політик вже займався українським питанням. Зокрема, у 2019 році разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

      У Козака вже є досвід врегулювання конфліктів, створених не без допомоги Росії. У 2001 році Молдова намагалася розв'язати проблему Придністров'я, тоді Росія була посередником, а Козак відповідальним за це. Тоді все йшло тим же шляхом, що й нині в Україні – через фінансову та військову підтримку бойовиків невизнаного Придністров'я, які розколювали країну зсередини.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Війна на Донбасі
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