24 Канал пишет со ссылкой на The New York Times, что удар России межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру – часть стратегии Кремля по подготовке к будущим мирным переговорам.

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Зачем Путин ударил межконтинентальной ракетой по Днепру

Аналитики убеждены, что ракетные удары России и Украины не могут повлиять на общую ситуацию в войне из-за относительно малого количества ракет у обеих сторон.

Однако Украина все еще находится в существенно худшем положении на поле боя, где ее немногочисленные силы медленно отступают под интенсивными российскими атаками.

Украина быстро приближается к тому моменту, когда, если она не решит проблему живой силы, ей будет трудно защищать всю длину фронта,

– говорится в аналитическом отчете Королевского института объединенных сил.

В эфире украинского телевидения аналитик Центра российских исследований Валентин Бадрак заявил, что:

действия Путина направлены не на сегодня или завтра, они направлены на 20 января;

он хочет повлиять на Трампа и выторговать больше.

СМИ пишет, что в Украине опасаются, что Россия будет стремиться к эскалации в ожидании переговоров, следуя своей стратегии: выложить на стол как можно большее количество угроз, чтобы потом вести переговоры об их устранении.