Впрочем, отмечали, что не исключены реальные пуски. На территории некоторых областей объявляли воздушную тревогу. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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22:42, 15 июля В Днепропетровской области предупредили о ракетной опасности.

22:35, 15 июля В регионах объявили отбой воздушной тревоги, кроме Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

22:30, 15 июля Осуществлена передислокация 1х Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2", Саратовская область "20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали в мониторинговом канале. Обычная передислокация или с целью зарядки Х-101 – неизвестно.



22:19, 15 июля Тревоги дошли до Киева, а также охватили Житомирскую и Винницкую области.

Где объявлена воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

22:19, 15 июля Мониторинговые каналы пишут о крылатых ракетах в Ахтырском районе Сумщины курсом на Полтавщину, Миргородский район. Через 4 минуты отметили о работе РСЗО по границе. "Случайно идентифицировано как крылатые ракеты", – добавили там.

21:59, 15 июля Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Херсонская и Николаевская области – воздушная тревога.