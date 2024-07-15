Впрочем, отмечали, что не исключены реальные пуски. На территории некоторых областей объявляли воздушную тревогу. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Днепропетровской области предупредили о ракетной опасности.
В регионах объявили отбой воздушной тревоги, кроме Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.
Осуществлена передислокация 1х Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2", Саратовская область
"20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали в мониторинговом канале.
Обычная передислокация или с целью зарядки Х-101 – неизвестно.
Тревоги дошли до Киева, а также охватили Житомирскую и Винницкую области.
Где объявлена воздушная тревога / Скриншот 24 Канала
Мониторинговые каналы пишут о крылатых ракетах в Ахтырском районе Сумщины курсом на Полтавщину, Миргородский район.
Через 4 минуты отметили о работе РСЗО по границе. "Случайно идентифицировано как крылатые ракеты", – добавили там.
Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Херсонская и Николаевская области – воздушная тревога.
2х борта находятся на Юге Саратовской области в потенциальной зоне пуска КР Х-101.